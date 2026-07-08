Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году продолжает охватывать переселенцев, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Продовольственные комплекты предоставляются регулярно, чтобы поддержать граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны или вынужденного переезда.

Распределение наборов организует Департамент социальной политики городского совета.

Участие в программе доступно пожилым людям, лицам с инвалидностью, матерям с детьми, опекунам несовершеннолетних или недееспособных, а также детям от трех до восемнадцати лет. Переселенцы под сопровождением городского центра социальных служб тоже получают поддержку. Новые владельцы справки ВПЛ, проживающие в компактных домах, могут рассчитывать на одноразовую выдачу независимо от категории.

Обязательным условием является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому месту жительства. Каждый пакет включает в себя продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, готовые блюда, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сладости и другие базовые позиции.

Для получения помощи следует обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания, предъявить документ, удостоверяющий личность, справку переселенца, свидетельства на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц. Своевременное представление документов позволяет избежать очередей и получить поддержку без задержек.

Каждый, кто нуждается в помощи, может обращаться в социальные службы или в городской центр для уточнения актуального графика выдачи наборов.

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