Графики отключения света в Днепропетровской области на 29 и 30 июля продлятся долгое время.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 29 и 30 июля продлятся много часов подряд, пишет издание Politeka.net.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы, поэтому вводят графики отключения света в Днепропетровской области на 29 и 30 июля.

29 июля с 07:30 до 18:00 плановые работы будут проводиться в селе Вильне. На время ремонта без электроэнергии временно останется часть проживающих на улицах:

Гагарина — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28.

Дачна — 1, 2, 2А, 5, 11, 12, 25, 26, 29, 35, 36, 38, 39.

Дружбы — 1, 4–14, 14А, 15–24, 25А, 34.

Космонавтив — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47.

Кузьмы Скрябина — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34.

Леси Украинкы — 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 6–8, 10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 22/1, 22А, 24, 28, 28А, 30, 32, 35, 37А, 43.

Мелиоратывна — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 7, 8/1.

Молодижна — 1–4, 6–9, 12, 17, 29.

Незалежности — 1, 2, 2П, 3–7, 8А, 9–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парные).

Садова — 1–12.

Словянська — 1–22.

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33.

Украинська — 9, 16, 21–24.

Шевченка — 1–4, 4А, 5–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48.

Шкильна — 1–3, 3А.

Зелена — 53.

пров. Дружбы — 1, 2.

пров. Садовый — 1, 1А, 3–7.

пров. Шкильный — 3.

29.07.2026 года, с 12:00 до 18:00, плановое обесточивание коснется поселка Златоустивка, где без света временно останутся отдельные потребители на улице:

Пидстепна — 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38–40, 42–53, 55–61, 63, 65.

30 июля с 08:00 до 19:00 ремонтные работы будут проходить в селе Новоскотувате. Отключения электроэнергии запланированы для отдельных домов на улице:

Польова — 36.

Также 30.07.2026 в селе Надиивка произойдет отключение света с 08:00 до 19:00. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для части жителей улицах:

Лисна — 1А.

Паркова - 29.

30 июля с 08:00 до 19:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Новоскотувате, где без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улице Польова.

В то же время, с 08:00 до 20:00, временные отключения запланированы и в селе Ивано-Мыхайливка. Обесточение коснутся отдельных потребителей на улице Украинська.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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