Дефицит продуктов в Кировоградской области может отразиться на украинцах.

Дефицит продуктов в Кировоградской области пока не прогнозируется, хотя продолжительная жара может повлиять на урожай подсолнечника в Украине, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что при сохранении неблагоприятных погодных условий возможны потери на уровне 10-15%.

Наибольший риск культуры приходится на период цветения и формирования семян. В это время высокая температура воздуха вместе с нехваткой осадков способны существенно снизить будущую урожайность. Предыдущий прогноз производства пока сохраняется в пределах 12,9–13,6 миллиона тонн, однако дальнейший результат будет зависеть от погоды в ближайшие недели.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что подсолнечник лучше переносит кратковременную засуху, чем кукуруза. В то же время, длительные волны жары во время ключевых этапов развития негативно сказываются на формировании урожая. Наибольшие трудности могут возникнуть в южных регионах, где уже длительное время наблюдается нехватка влаги.

Дефицит продуктов в Кировоградской области, по оценкам специалистов, пока остается маловероятным. Тем не менее, возможное сокращение сбора подсолнечника может повлиять на рынок растительного масла и отдельных продовольственных товаров в последующие месяцы.

Жара создает дополнительные трудности и для пчеловодов. Из-за высоких температур растения выделяют меньше нектара, поэтому медосбор этого сезона оказался слабее. Представители отрасли также сообщают об уменьшении объемов производства и постепенном повышении стоимости продукции.

Специалисты отмечают, что окончательную оценку ситуации можно дать после завершения периода цветения. Если погодные условия в ближайшее время улучшатся, часть потенциальных потерь урожая удастся компенсировать.

Источник: agroreview

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