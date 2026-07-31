Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде было осуществлено согласно предусмотренному законодательством механизму корректировки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде утвердило исполнительный комитет городского совета, пишет Politeka.net.

Обновленные цены на управление бытовыми отходами начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома 22 июля. После голосования информацию опубликовали на официальном ресурсе городского совета .

Для жителей многоквартирных домов плата будет составлять 90,62 гривны с человека. Это на 4,3 гривны больше по сравнению с предыдущим показателем. Владельцы частных домовладений будут платить 91,57 гривны, что на 4,35 гривны выше действующего уровня.

В пояснении отмечено, что пересмотр стоимости связан с изменением экономической ситуации. Основной причиной стало подорожание горючего, по которому увеличились расходы на сбор и перевозку мусора.

Предприятие «АВЕ-УЖГОРОД», обеспечивающее соответствующую услугу, сообщило о росте себестоимости работ. Именно это явилось основанием для обновления действующих расценок в соответствии с фактическими затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде, как объяснили в горсовете, осуществили согласно предусмотренному законодательством механизму корректировки. По словам чиновников, такой шаг позволит поддерживать стабильный вывоз отходов, исправное состояние специализированной техники и непрерывное предоставление сервиса.

Предварительная корректировка проводилась в сентябре 2025 года. С тех пор исполнитель столкнулся с увеличением производственных затрат, прежде всего из-за более дорогого топлива.

До 1 августа жители будут оплачивать услугу по действующим расценкам. После вступления решения в силу будут применяться новые ставки, утвержденные исполнительным комитетом. В городском совете отмечают, что изменения направлены на стабильное функционирование системы обращения с бытовыми отходами в условиях роста расходов.

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