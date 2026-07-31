Новая система оплаты за проезд в Киеве предусматривает изменения в пользовании транспортом.

Новая система оплаты за проезд в Ровно официально заработает с 1 августа 2026, пишет Politeka.net.

В общественном транспорте внедряется электронный билет E-Pass, в то же время возможность рассчитываться наличными для пассажиров останется.

Информацию об этом предоставляет Ровенский городской совет .

Главное изменение касается процедуры подтверждения поездки. После входа в салон каждый пользователь должен пройти валидацию, независимо от того, каким способом осуществляется оплата.

Рассчитаться можно банковской картой, смартфоном с поддержкой NFC или транспортной картой. Для школьников, студентов и граждан, имеющих право на льготы, продолжат действовать специальные карты с соответствующими условиями пользования.

Новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает запуск цифровой транспортной карты. Она будет работать через EasyPay, где можно пополнять баланс, просматривать историю поездок, контролировать остаток средств и оплачивать проезд без физического носителя.

Для людей, предпочитающих наличный расчет, предусмотрели отдельный механизм. Разовые QR-билеты будут продавать через терминалы EasyPay. После покупки код нужно отсканировать валидатором в салоне, а чек сохранить до завершения маршрута.

В городском совете подчеркивают, что подтверждение поездки обязательно для всех пассажиров, в том числе и для владельцев льготных карт. Конкретно факт удачной валидации станет главным критерием во время проверок.

Контроль будут осуществляться специальными инспекторами. Если регистрация не выполнена, поездку сочтут неоплаченной, даже в случае, если средства уже списаны или человек имеет право на бесплатный проезд.

Жителям рекомендуют после посадки сразу прикладывать карту или смартфон к валидатору или сканировать QR-код. Такой алгоритм поможет избежать недоразумений при контроле и сделает пользование городским транспортом более быстрым и удобным.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Ровенской области: что окончательно изменится с августа.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Ровенской области: некоторые рейсы будут курсировать по-другому.