Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области также можно найти в нескольких местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области продолжают предлагать владельцы частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть предложения как в сельской местности, так и в областном центре.

Одно из доступных помещений расположено в селе Потоки Жмеринского района. Дом имеет четыре комнаты и рассчитан примерно на пятерых жителей. Дом оборудован печным отоплением, колодцем, хозяйственными постройками, погребом, огородом и фруктовым садом. В то же время, централизованное водоснабжение и газоснабжение отсутствуют. Хозяева просят поддерживать состояние дома.

Еще один вариант доступен в Виннице. Владельцы готовы бесплатно поселить женщину вместе с ребенком при условии предварительной договоренности и соблюдения согласованных правил проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области также можно найти в селе Гоноровка Ямпольского района. Семье предлагают просторный дом с четырьмя комнатами, водоснабжением, печным отоплением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел обустроен во дворе.

Перед переездом специалисты рекомендуют внимательно ознакомиться с условиями, уточнить возможный срок проживания, перечень бытовых удобств и убедиться, что объявление остается в силе. Это поможет избежать недоразумений после заселения.

Список доступных адресов регулярно обновляется. Из-за значительного спроса отдельные варианты быстро находят новых жителей, поэтому потенциальным заявителям советуют не откладывать обращение.

Источник: Допомагай

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