Работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает разные вакансии.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области остается доступной сразу по нескольким направлениям, пишет Politeka.net.

Работодатели предлагают вакансии в сфере торговли, производства и обслуживания с заработной платой до 28 тысяч гривен.

В Днепре компания, занимающаяся обслуживанием коммерческой недвижимости, открыла набор уборщиц в торговый центр. Кандидатам предлагают полную или частичную занятость, а уровень оплаты зависит от количества отработанных изменений и составляет от 10 до 15 тысяч гривен.

Среди основных обязанностей – поддержание чистоты в торговых залах, служебных помещениях, коридорах и санузлах, а также влажная и сухая уборка. Опыт работы станет преимуществом, но не является обязательным требованием.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области также представлена ​​вакансией кладовщика в Днепре. Работнику предлагают ставку 25 тысяч гривен, официальное оформление, стабильные выплаты, график со вторника по субботу и возможность дополнительного заработка при исполнении обязанностей экспедитора.

Еще одно предложение касается производственной сферы. Предприятие в Любимовке ищет дробильщика для работы на карьере с зарплатой от 28 тысяч гривен. Компания готова трудоустроить пенсионера, обеспечивает официальное оформление, оплачиваемые отпуска, больничные и сменный график.

Работодатель отмечает, что кандидатов без необходимых навыков готовы обучать непосредственно на предприятии. От претендентов ожидают ответственности, дисциплинированности и желания овладевать новой профессией.

Источник:work.ua

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