Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять неравнодушные владельцы недвижимости, которые готовы безвозмездно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

В настоящее время актуальные предложения доступны в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе.

В Кривом Роге переселенцам предлагают дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение планируют предоставить матери с дочерью. Апартаменты оборудованы ванной, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой.

Хозяева сообщают, что не будут брать оплату ни за проживание, ни за коммунальные услуги. Зато просят лишь время от времени помогать пожилой женщине с несложными домашними делами.

Еще один вариант расположен в селе Вольное Самаровского района. Желающим предлагают отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водопроводом, летней кухней и приусадебным участком. От будущего жителя ждут посильной поддержки родственники владельцев в повседневных заботах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также можно найти в Днепре. Там доступна отдельная комната в частном доме с необходимыми удобствами и питанием. Владельцы рассчитывают только на пособие по хозяйству по предварительной договоренности.

Перед переездом специалисты рекомендуют внимательно уточнить условия проживания, возможный срок пребывания и убедиться, что выбранное объявление остается актуальным. Список доступных адресов регулярно обновляется, поэтому потенциальным заявителям советуют обращаться без промедлений.

Источник: Допомагай

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