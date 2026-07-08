Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році продовжує охоплювати переселенців, які проживають у тимчасових центрах та шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Продовольчі комплекти надаються регулярно, щоб підтримати громадян, що опинилися у складних обставинах через війну чи вимушений переїзд.

Розподіл наборів організовує департамент соціальної політики міської ради.

Участь у програмі доступна людям похилого віку, особам з інвалідністю, матерям із дітьми, опікунам неповнолітніх або недієздатних, а також дітям від трьох до вісімнадцяти років. Переселенці під супроводом міського центру соціальних служб теж отримують підтримку. Нові власники довідки ВПО, що мешкають у компактних оселях, можуть розраховувати на одноразову видачу незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. Кожен пакет включає продукти тривалого зберігання: м’ясні та рибні консерви, готові страви, крупи, макаронні вироби, чай, каву, солодощі та інші базові позиції.

Для отримання допомоги потрібно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання, пред’явити документ, що посвідчує особу, довідку переселенця, свідоцтва на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць. Своєчасне подання документів дозволяє уникнути черг і отримати підтримку без затримок.

Кожен, хто потребує допомоги, може звертатися до соціальних служб або до міського центру для уточнення актуального графіка видачі наборів.

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