Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области распределяют через местные партнерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области и дальше предоставляют в рамках гуманитарной поддержки, сообщает Politeka.

Программу реализует Всемирная продовольственная программа ООН по сотрудничеству с благотворительными и общественными организациями, сообщает Politeka.

Программа призвана помочь людям, нуждающимся в сложных жизненных обстоятельствах дополнительной продовольственной поддержки.

Гуманитарные наборы комплектуют так, чтобы они могли обеспечить основные потребности в питании примерно в течение месяца. К упаковкам относятся продукты с длительным сроком хранения, не требующие особых условий содержания.

Обычно получатели получают муку, различные виды круп, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также консервированную продукцию, в том числе мясные и бобовые консервы. Такой набор позволяет создать базовый запас продуктов для ежедневного использования.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области выдают через сеть местных партнеров. Одним из координаторов программы является благотворительная организация СпівДія, которая занимается доставкой гуманитарной помощи, организацией пунктов выдачи и сопровождением получателей.

Подобная поддержка действует и в других областях Украины, в частности, на Херсонщине, Николаевщине, Днепропетровщине, Донбассе и Харьковщине. Условия получения помощи могут отличаться в зависимости от потребностей конкретного общества, количества заявок и доступных ресурсов.

В некоторых населенных пунктах продовольственные наборы распределяют среди всех жителей общины, в то время как в других приоритет предоставляют социально уязвимым категориям населения. Порядок оказания помощи определяется с учетом местной ситуации и рекомендаций органов власти.

Для получения актуальной информации жители могут обращаться на горячие линии организаторов, где предоставляют сведения о графике выдачи, необходимые документы и условия участия в программе. Все обновления по работе проекта обещают публиковать через официальные каналы связи.

Джерело: ВПП ООН

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