Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запорізькій області розподіляють через місцеві партнерські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запорізькій області й надалі надають у межах гуманітарної підтримки, повідомляє Politeka.

Програму реалізовує Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з благодійними та громадськими організаціями, повідомляє Politeka.

Програма покликана допомогти людям, які через складні життєві обставини потребують додаткової продовольчої підтримки.

Гуманітарні набори комплектують так, щоб вони могли забезпечити основні потреби в харчуванні приблизно протягом одного місяця. До пакунків включають продукти з тривалим терміном зберігання, які не потребують особливих умов утримання.

Зазвичай одержувачі отримують борошно, різні види круп, макаронні вироби, соняшникову олію, цукор, сіль, а також консервовану продукцію — зокрема м’ясні та бобові консерви. Такий набір дозволяє сформувати базовий запас продуктів для щоденного використання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запорізькій області видають через мережу місцевих партнерів. Одним із координаторів програми є благодійна організація СпівДія, яка займається доставкою гуманітарної допомоги, організацією пунктів видачі та супроводом отримувачів.

Подібна підтримка діє й в інших областях України, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Умови отримання допомоги можуть відрізнятися залежно від потреб конкретної громади, кількості заявок та доступних ресурсів.

У деяких населених пунктах продовольчі набори розподіляють серед усіх жителів громади, тоді як в інших пріоритет надають соціально вразливим категоріям населення. Порядок надання допомоги визначають з урахуванням місцевої ситуації та рекомендацій органів влади.

Для отримання актуальної інформації жителі можуть звертатися на гарячі лінії організаторів, де надають відомості про графік видачі, необхідні документи та умови участі в програмі. Усі оновлення щодо роботи проєкту обіцяють публікувати через офіційні канали зв’язку.

Джерело: ВПП ООН

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