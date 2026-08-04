Украинцам рассказали, какую денежную помощь смогут получить ВПЛ в Николаевской области в августе 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области продолжает предоставляться в августе только при соблюдении важных условий, пишет Politeka.net.

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы. После оформления статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) они могут претендовать на государственную поддержку и ряд социальных льгот. В ПФУ рассказали подробности.

Какие выплаты для ВПЛ предусмотрены в 2026 году

Государственная денежная помощь выплачивается не всем переселенцам, а только тем, кто относится к наиболее социально уязвимым категориям населения и нуждается в финансовой поддержке.

В августе 2026 года размеры выплат остаются неизменными:

2 000 гривен – для совершеннолетних внутренне перемещенных лиц;

3 000 гривен – для детей до 18 лет и людей с инвалидностью.

По-прежнему средства поступают в два этапа:

первая волна выплат – до 15 числа месяца;

вторая – до 28 числа.

В то же время, фактическая дата зачисления средств может отличаться. Это зависит от работы Государственной казначейской службы и скорости обработки платежей банком, в котором открыт счет получателя.

Какую еще денежную помощь для ВПЛ в Николаевской области могут получить переселенцы

Помимо ежемесячных выплат внутренне перемещенные лица имеют право воспользоваться и другими программами государственной поддержки. В частности, семьи ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья.

Такая компенсация назначается, если расходы по аренде превышают 20% совокупного дохода семьи.

В то же время, для получения этой помощи необходимо соответствовать еще одному условию: в безопасных регионах Украины переселенцы не должны владеть жильем, площадь которого превышает 13,65 квадратного метра на одного человека. Именно в таких условиях семья может претендовать на государственную компенсацию части расходов на аренду жилья.

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