Украинцам рассказали, как можно получить денежную помощь для ВПЛ в Одесской области.

ВПО и другие жители Одесской области, пострадавшие из-за войны войны, могут получить денежную помощь в виде гранта на развитие или возобновление собственного бизнеса, сообщает Politeka.net.

Программа экономической устойчивости Украины (ERP) продолжает реализовывать международная организация Mercy Corps. В ее рамках в течение лета 2026 г. участники могут претендовать на финансирование в размере до 2 600 долларов США.

Как говорится на сайте организации, в течение лета 2026 участникам программы доступно финансирование в размере до 2 600 долларов США. Денежную помощь оказывают для открытия нового микробизнеса, возобновления предпринимательской деятельности, пострадавшей из-за войны войны, или развития уже существующего дела.

Программа рассчитана на граждан, проживающих в Одесской области и испытавших негативные последствия войны.

Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

жители общин, включенных в официальный перечень территорий, где велись или продолжаются боевые действия, утвержденного Министерством развития общин.

На что можно использовать грант

Основная цель инициативы — помочь людям создать собственный источник дохода или возобновить бизнес, потерянный или приостановленный из-за военных действий.

Вырученные средства имеют целевое назначение. Их можно направить на приобретение производственного оборудования, специальной техники, инструментов, материалов или сырья, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Кроме финансовой поддержки, участники программы получат консультационное сопровождение экспертов, которые помогут с реализацией бизнес-идеи.

Максимальный размер гранта составляет 2600 долларов США, однако окончательную сумму будут определять индивидуально после оценки представленного бизнес-плана. Предпочтение будут отдаваться проектам с четкой стратегией развития, реалистичными перспективами и потенциалом для создания новых рабочих мест.

Как оформить денежную помощь для ВПЛ в Одесской области

Для участия в программе необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте Mercy Corps и заполнить онлайн-анкету. После этого конкурсная комиссия рассмотрит поданные заявки и определит участников, которые получат грантовую поддержку на развитие или возобновление собственного дела.

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