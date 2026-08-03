Модернизация Киевстара в Запорожской области с августа станет частью масштабного перехода на современные стандарты телекоммуникаций

Киевстар в Запорожской области переходит к новому этапу модернизации мобильной сети с августа, пишет Politeka.net.

Уже с 4 августа 2026 оператор начнет постепенно отключать 3G в ряде населенных пунктов, направляя высвободившиеся частоты на развитие 4G.

Соответствующую информацию компания обнародовала на своем официальном сайте. Обновление охватит Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы. Это позволит повысить скорость передачи данных, улучшить стабильность интернет-соединения и качество мобильной связи.

Модернизация Киевстара в Запорожской области с августа станет частью масштабного перехода на современные стандарты телекоммуникаций. В компании отмечают, что отказ от технологии третьего поколения отвечает международной практике, ведь ведущие операторы мира уже давно перераспределяют частотный ресурс в пользу 4G.

Абонентам рекомендуют заранее проверить, поддерживают ли их смартфон и SIM-карта сеть четвертого поколения. Если используется устаревшая карта, ее можно бесплатно заменить USIM в фирменном магазине. При этом номер телефона, тарифный план и все подключенные услуги останутся без изменений.

Отдельное внимание следует уделить настройкам мобильного устройства. Для стабильной связи специалисты советуют активировать автоматический выбор сети, а также включить VoLTE, если такая функция поддерживается, чтобы обеспечить лучшее качество голосовых звонков.

Подробную информацию о населенных пунктах, где произойдут изменения, и инструкции для абонентов можно найти на официальном сайте оператора.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дополнительная денежная помощь ежемесячно: кому из пенсионеров в Запорожье доступна еще одна выплата.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: какие детали проблемы стали известны.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: куда следует обращаться, чтобы получить крышу над головой.