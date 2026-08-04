Графики отключения света в Одесской области на 5 августа вводят по десяткам адресов из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.



Энергетики будут выполнять комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В этой связи жителей отдельных населенных пунктов просят заранее подготовиться к графикам отключения света в Одесской области на 5 августа.

Согласно обнародованному графику, 5 августа 2026 с 00:00 до 07:00 плановые работы будут продолжаться в селе Прыморське. В настоящее время без электроэнергии останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Грушевського — 24;

Курортна — 1, 3А, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19Ж, 22, 23, 25, 27, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 54А, 55, 63, 64, 69, 70/1, 70/17, 79/7, 82, 92, 96, 99, 112, 112/3.

Кроме того, 5 августа АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Старостинского округа. Работы будут выполняться для улучшения качества электроснабжения и уменьшения риска аварийных отключений. С 08:00 до 19:00 возможны временные перебои с электроснабжением в селе Петрово и поселке Дослидне. Энергетики рекомендуют учесть возможные ограничения при планировании повседневных дел.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Курисовской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 00:00 до 07:00 в селе Александровка и в селе Курисове на улице Франко Ивана 1.

Источник: Курісівська сільська рада

Источник: Сергіївка Офіційна

Источник: Вигодянська Сільрада

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