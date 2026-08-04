Графики отключения света в Днепропетровской области на 5 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ на объектах электросетей.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Днепропетровской области на 5 августа, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, проверку состояния электросетей и замену изношенных элементов инфраструктуры. Такие работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварий и обеспечения стабильной работы сетей в будущем.

Согласно обнародованному графику, 5 августа с 07:30 до 18:00 плановые обесточения состоятся в городе Желтые Воды. На период проведения работ без электроэнергии останутся отдельные дома по следующим адресам:

бульвар Свободы - 33, 33А, 33Д

Мартовская — 45

Героев Украины - 14-16, 16А, 17-22, 22/2, 23, 26

Европейская - 7-25 (нечетные)

Ивана Богуна - 26, 77, 77А, 79

Казацкой Славы - 1А, 2, 2А, 3А, 4, 6-9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21

Парковая — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10Г, 12, 14

Франко - 6, 8, 10, 10А, 12-24 (парни), 48

Шевченко - 1-11, 13

В это же время, с 08:00 до 18:00, будут выключать электричество в населенном пункте Гнатовка. Из-за выполнения технических работ электроснабжение временно прекратят по следующим адресам:

Паникахи — 1, 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 39, 43, 45, 47, б/н

Центральная - 36, 38, 39, 40, 41, 42

Лисна - 11

Лесная - 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18/А

Также 5 августа с 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться в населенном пункте Новоалександровка. На время ремонта без света останутся отдельные потребители, проживающие по следующим адресам:

Новоалександровка

Константина Черного - 7А

Угловая - 4

Клубничная – 6.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

Источник: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

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