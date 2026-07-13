Подорожание продуктов в Запорожье продолжает отражаться на стоимости популярных товаров, передает Politeka.

За последний месяц в Украине выросли средние цены на курятину, подсолнечное масло и молоко, свидетельствуют данные мониторинга потребительского рынка.

Наиболее заметное повышение было зафиксировано в сегменте мясной продукции. Тушка курицы торговой марки "Эпикур" сейчас стоит в среднем 133 гривны за килограмм. Месяц назад показатель составил 112 гривен, поэтому прирост достиг 21 гривны. По актуальным данным, такой ценник предлагает сеть Metro.

Несколько подорожало и рафинированное масло «Олейна» в бутылке 850 миллилитров. Средняя стоимость поднялась до 101,38 грн., тогда как в начале исследуемого периода она находилась на уровне 98,32 грн. В разных супермаркетах продукция продается по цене от 99 до 105,50 гривен в зависимости от торговой сети.

Ощутимые изменения также наблюдаются среди молочных товаров. Молоко «Яготинское» 2,6% жирности в упаковке 900 миллилитров сейчас в среднем стоит 63 гривны. Для сравнения, месяц назад его средняя цена составила 53,05 грн. Таким образом, рост составил почти 10 гривен. В магазинах стоимость колеблется от 58,20 до 71,50 грн.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Запорожье отвечает общим тенденциям украинского рынка. На изменение стоимости влияют сезонные факторы, расходы производителей, логистика, энергоносители и колебания цен на сырье.

Специалисты рекомендуют покупателям внимательно сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь даже на одинаковые товары разница в стоимости может достигать нескольких десятков гривен.

Источник: Минфин

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