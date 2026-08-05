Работа для пенсионеров в Одессе создает больше возможностей для трудоустройства старшего поколения, количество вакансий постоянно становится больше.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее, ведь местные работодатели активно открывают вакансии для кандидатов постарше и готовы брать на работу даже тех, кто не имеет специальной подготовки, сообщает Politeka.

На рынке труда растет количество предложений с официальным трудоустройством, гибким графиком и конкурентной оплатой. Многие компании обеспечивают обучение, социальные гарантии, бесплатное питание и развоз работников после завершения смены.

Одной из актуальных вакансий есть должность учителя начальных классов в частном лицее. Работодатель предлагает заработную плату до 25 тысяч гривен в месяц. Основными обязанностями являются проведение уроков, организация учебного процесса, ведение документации и участие в работе педагогического коллектива.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Одессе – администратор-кассир с зарплатой от 30 до 37 тысяч гривен. Работнику предлагают посменный график, своевременную выплату заработной платы, бесплатное питание и доставку на дом после завершения рабочей смены.

Среди обязанностей – проведение кассовых операций, оформление заказов во внутренней системе, координация работы персонала, взаимодействие с курьерами и контроль выполнения заказов.

Также работодатели ищут уборщицу-посудомойщицу с заработной платой около 20 тысяч гривен в месяц. Для работников предусмотрены сменный график, бесплатное питание и организованная транспортировка домой в вечернее время.

Основными задачами являются поддержание чистоты в помещениях, уборка торговых залов, служебных комнат и санитарных зон, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований. От кандидатов ожидают ответственности, аккуратности и добросовестного отношения к исполнению своих обязанностей.

Специалисты рынка труда отмечают, что количество открытых для людей пенсионного возраста вакансий постепенно увеличивается. Работодатели все чаще оценивают претендентов по их опыту, профессиональным навыкам и желанию работать, а не по возрасту, что создает больше возможностей для трудоустройства старшего поколения.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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