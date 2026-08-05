Дефицит продуктов в Винницкой области может стать одним из последствий проблем с обеспечением аграриев азотными удобрениями, ведь эксперты уже предупреждают о возможном сокращении будущего урожая зерновых и масличных культур, пишет Politeka.net.

По словам агрономов, в этом сезоне использование азотных удобрений существенно снизилось. Одной из причин стали рост стоимости продукции и сложности с ее приобретением, которые весной ощутили многие хозяйства.

Фермеры объясняют, что азот является одним из ключевых частей для обычного развития растений. Именно он обеспечивает активный фотосинтез, формирование зеленой массы и влияет на будущую урожайность, поэтому полноценной альтернативы ему пока нет.

Специалисты отмечают, что некоторые производители сократили внесение удобрений почти на треть. Такой шаг позволил снизить затраты, однако в то же время повысил риск недобора зерна и масличных культур во время уборки.

Эксперты связывают ситуацию с сокращением внутреннего производства, высокими ценами на газ, логистическими трудностями, перебоями в энергоснабжении и последствиями боевых действий. Дополнительное финансовое давление создают расходы на горючее и транспорт.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усугубиться, если недостаток питательных веществ приведет к заметному уменьшению урожайности. По предварительным оценкам сбор отдельных культур способен сократиться на 15–20%, что также повлияет на объемы экспорта и бюджетные поступления.

Для улучшения ситуации представители аграрной отрасли предлагают временно отменить таможенную пошлину на импорт азотных удобрений, снизить акциз на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники и упростить поставки отдельных видов продукции морским путем. По их мнению такие решения помогут обеспечить хозяйства необходимыми ресурсами и поддержать будущий урожай.

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Источник: agronews

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