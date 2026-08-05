По сравнению со средними показателями июля в августе произошло подорожание продуктов в Днепропетровской области.

В начале августа супермаркеты снова обновили ценники на ряд популярных продуктов, заметным стало подорожание продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

В начале августа 2026 года украинские супермаркеты снова пересмотрели цены на ряд популярных продуктов в Днепропетровской области. По сравнению со средними показателями июля, подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдает на рыбу, хлебобулочные изделия и курятину.

Как пишется в Минфине, хотя темп роста стоимости отличается в зависимости от категории товаров, общая тенденция к повышению цен остается неизменной.

Наиболее заметное удорожание зафиксировано в рыбном сегменте. Средняя цена живого карпа в начале августа составляет 299,50 грн за килограмм, в то время как в июле она была 274,20. Таким образом, всего за месяц продукт подорожал на 25,30 гривны, или почти на 9%.

В настоящее время живой карп представлен в Megamarket, где его продают за 299,50 гривен за килограмм. Это и самая высокая и одновременно единственная зафиксированная цена среди представленных торговых сетей.

Рост стоимости наблюдается и в категории хлебобулочных изделий. Пшеничный хлеб нарезанный весом 650 граммов в августе стоит в среднем 50,99 грн, тогда как в июле его средняя цена составляла 50,10. В месяц он подорожал на 89 копеек.

К настоящему моменту хлеб представлен в Novus, где его продают за 50,99. Несмотря на незначительное повышение хлеб остается среди продуктов, которые стабильно дорожают в течение последних месяцев.

Ощутимое повышение стоимости также зафиксировано на курином филе. В августе средняя стоимость составляет 233 гривен за килограмм, тогда как в июле она равнялась 220,68. Таким образом, средняя стоимость выросла на 12,32.

В то же время, разница между супермаркетами остается существенной. Самое выгодное предложение у Novus, где куриное филе продают за 219 грн за килограмм. В Megamarket его можно приобрести за 235, а самое дорогое мясо стоит у Auchan – 245 гривен за килограмм. Разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 26 грн, что может быть ощутимым для покупателей, регулярно покупающих мясную продукцию.

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