Украинцам раскрыли, какими будут графики отключения света в Запорожье на 6 и 7 августа.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Запорожье на 6 и 7 августа, которые будут действовать в связи с проведением плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 6 и 7 августа введены из-за плановых работ. Во время работ энергетики будут проверять состояние сетей, заменять изношенные элементы, обновлять отдельные узлы электрооборудования и выполнять комплекс мер, необходимых для обеспечения стабильной работы системы.

По информации «Запорожьеоблэнерго», 6 августа один из этапов плановых работ продлится с 09:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов по следующим адресам:

Авиацийна — 1, 3, 5–17, 19, 20, 21–33, 22–28, 30–40

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 1–11, 2–14

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 33–37, 39, 41, 43, 45, 45а, 76/2, 78–82

Грушева — 1, 2, 3, 4, 2006

Запоризька — 6 (п.1–4), 6 (п.5–7), 6

Зеленодольська — 1, 3–7, 9, 2–14

Кармелюка — 18а, 18–30, 19–31, 33а

Кышынивська — 1–17, 19, 2, 2–16, 18, 21, 22–30, 23–33, 32, 35

Коса — 4, 4с

Кропывницького — 1, 2–14, 7, 9, 11–15, 14–22, 19–23, 24, 25, 26, 27–31, 28–36

Культурна — 98–116, 101А, 115–121, 118–122, 121а, 123, 124, 125–137, 126, 128–132, 136–140, 137а, 139–151, 153, 155–159, 161, 163, 165

Леонида Каденюка (Чкалова) — 75, 79, 80–90, 81, 83–87, 89, 91, 92, 92а, 94–102, 104–126, 113–131, 119, 128, 130–138

Максыма Прокуратова (Хасанська) — 23–29, 24–30, 31–35, 32–36

Олександра Говорухы (Радгоспна) — 2, 3, 4–8, 5, 7, 8а, 8в, 9–15, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 16, 17, 23–31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39

Офицерська — 15в, 31, 33–37

Парашутна — 16–22, 19–25, 22–30, 27–45, 32–38, 40а, 42–50

Планерна — 15–21, 16–22, 24–34, 25–29

Садова — 121, 123, 158–168

Святоволодымыривська (Калинина) — 118–126, 119, 121–125, 128–142, 129, 131, 133–145

Снайперська — 52–60, 62–66, 63–71, 73–79

Стационарна (Таманська) — 19, 27–31

Степова — 83, 85–93, 95–109, 109а, 111–119, 118, 120–128, 121, 123–131, 130, 132–138, 133–147, 142–146, 148–172, 149а, 149б, 151, 174, 176–184, 188

Украинськои диаспоры (Броненосця "Потьомкин") — 4, 5, 8–16, 9–21, 20(3ф)

Чаривна — 4–14, 11, 13–23, 16, 33

Чорных Запорожцив (Ростовська) — 1–9, 2–24, 13–21, 23, 25, 26, 27–33, 28–34

Шкильна — 30, 32, 34, 36

Якымивська (Сєрова) — 1, 2, 3, 4, 5–15, 6, 10–16, 16а

Ясельна — 3, 4–14, 5, 7, 9–13, 18

Моторобудивныкив, пр. — 25–33, 31, 33, 35–45

Минометный, пров. — 2–8, 3–7, 10а, 16.

7 августа не будет электричества. Как и накануне, ремонтные бригады будут работать с 09.00 до 17.00. При выполнении технического обслуживания отдельные дома в Запорожье также временно останутся без электроэнергии:

бул. Шевченка — 53–63

Володарська (Володарського) — 18А, 19А

Грыгория Несмашного — 3–9, 11

Еднання — 11–55, 22–34, 36, 40–56

Ивана Огиенка (Гастелло) — 27, 34, 38

Олени Пчилкы (Крылова) — 1–21, 23, 2–26

Сумська — 7–11, 9А, 10

Шевченка — 19–29, 30–38, 40, 42

Графики отключения света в Запорожье также будут действовать с 09:00 до 16:00. Ограничения вводят по следующим адресам:

Анашкина — 182

Аптечна — 1–29, 2–26

Звильнена — 60–102, 61–85, 91–95, 104–112

Зеленодольська — 27–31

Измаильська — 1–23, 2–12, 14, 16–34

Леонида Жаботынського — 49

Леонида Каденюка (Чкалова) — 99

Максыма Здоревського (Курська) — 1–9, 2–14

Марка Безручка (Кутузова) — 35, 37

Парамонова — 15, 15А, 17

Якова Новыцького — 10

пр. Моторобудивныкив — 86–96, 98, 102

пр. Соборный — 145, 145В.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может принять участие в этой программе.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто может зарабатывать от 27 тысяч гривен.