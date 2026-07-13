Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує позначатися на вартості популярних товарів, передає Politeka.

За останній місяць в Україні зросли середні ціни на курятину, соняшникову олію та молоко, свідчать дані моніторингу споживчого ринку.

Найбільш помітне підвищення зафіксували у сегменті м'ясної продукції. Тушка курки торгової марки «Епікур» нині коштує в середньому 133 гривні за кілограм. Місяць тому показник становив 112 гривень, тому приріст досяг 21 гривні. За актуальними даними, такий цінник наразі пропонує мережа Metro.

Дещо подорожчала й рафінована олія «Олейна» у пляшці 850 мілілітрів. Середня вартість піднялася до 101,38 гривні, тоді як на початку досліджуваного періоду вона перебувала на рівні 98,32 гривні. У різних супермаркетах продукція продається за ціною від 99 до 105,50 гривні залежно від торговельної мережі.

Відчутні зміни також спостерігаються серед молочних товарів. Молоко «Яготинське» 2,6% жирності у пакуванні 900 мілілітрів зараз у середньому коштує 63 гривні. Для порівняння, місяць тому його середня ціна становила 53,05 гривні. Таким чином, зростання склало майже 10 гривень. У магазинах вартість коливається від 58,20 до 71,50 гривні.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відповідає загальним тенденціям українського ринку. На зміну вартості впливають сезонні чинники, витрати виробників, логістика, енергоносії та коливання цін на сировину.

Фахівці рекомендують покупцям уважно порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже навіть на однакові товари різниця у вартості може сягати кількох десятків гривень.

Джерело: Мінфін

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