По новой системе оплаты проезда в Ивано-Франковске стоимость абонемента полностью окупается примерно после 50 поездок.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила еще одну функцию, в городе стартовало тестирование 30-дневного безлимитного проездного для пользователей транспортной карты «Галка», сообщает Politeka.net.

Теперь новый сервис работает в тестовом режиме, а его возможности проверяют перед полноценным запуском.

После активации проездного пассажиры могут без ограничения пользоваться коммунальными автобусами и троллейбусами в течение 30 календарных дней. В первую очередь, такое решение станет выгодным для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.

После приобретения абонемента владельцу карты не нужно оплачивать каждую отдельную поездку. Это позволяет существенно сократить транспортные расходы при регулярном пользовании городскими маршрутами.

В городском совете отметили, что внедрение такого формата стало ответом на многочисленные обращения жителей, которые просили создать более экономичный вариант для ежедневных поездок. Поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным безлимитным тарифом.

По оценкам специалистов стоимость абонемента полностью окупается примерно после 50 поездок, если стандартный билет стоит 15 гривен. После этого все последующие поездки до истечения срока действия проездного фактически становятся бесплатными для пользователя.

В горсовете также ожидают, что нововведение будет способствовать популяризации безналичной оплаты. Это позволит ускорить посадку пассажиров, сократить использование наличных денег и получать более точную информацию о пассажиропотоке на разных маршрутах.

Данные, собранные в ходе тестирования, планируют использовать для дальнейшего усовершенствования транспортной системы. На их основе будут анализировать загруженность маршрутов, корректировать графики движения и оценивать потребность в дополнительных рейсах.

Тестовый этап продлится еще некоторое время. В течение этого периода специалисты будут проверять стабильность работы сервиса, прорабатывать отзывы пассажиров и, при необходимости, устранять технические недостатки. Если испытание пройдет успешно, безлимитный 30-дневный проездной станет постоянной частью городской транспортной системы.

Источник: pravda

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