Подорожание продуктов в Запорожье продолжает отражаться на стоимости популярных товаров, передает издание Politeka.

За последний месяц больше всего изменились цены на сливочное масло, молодую капусту и курятину, что влияет на ежедневные расходы покупателей.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в категории мясной продукции. Курятина «Эпикур» в виде тушки стоит в среднем 133 гривны за килограмм. Для сравнения, месяц назад средний показатель составил 112 гривен, то есть разница достигла 21 гривны.

Ощутимо прибавило в стоимости и сливочное масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. Средняя цена упаковки весом 200 граммов поднялась до 124,99 грн, что на 12,32 грн больше, чем месяц назад. В разных торговых сетях товар продают по цене от 122 до 129 гривен.

Молодая капуста тоже подорожала. Средний показатель составляет 28,85 гривны за килограмм, в то время как в середине июня он был ниже почти на 7 гривен. В то же время, в зависимости от магазина разница остается существенной — от 24,89 до 40,50 гривны.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье формируется под влиянием сезонных факторов, изменения объемов поставок, логистических затрат и ценовой политики отдельных торговых сетей. Именно поэтому одинаковые товары могут иметь разную стоимость даже в пределах одного города.

Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных супермаркетов перед приобретением основных продуктов, ведь это позволяет существенно сэкономить во время ежедневных покупок.

Экономисты рекомендуют потребителям следить за изменениями цен, ведь отдельные категории товаров могут дорожать и дальше.