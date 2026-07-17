Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує позначатися на вартості популярних товарів, передає видання Politeka.

За останній місяць найбільше змінилися ціни на вершкове масло, молоду капусту та курятину, що впливає на щоденні витрати покупців.

Найпомітніше зростання зафіксували у категорії м'ясної продукції. Курятина «Епікур» у вигляді тушки наразі коштує в середньому 133 гривні за кілограм. Для порівняння, місяць тому середній показник становив 112 гривень, тобто різниця сягнула 21 гривні.

Відчутно додало у вартості й вершкове масло «Селянське» жирністю 72,5%. Середня ціна упаковки вагою 200 грамів піднялася до 124,99 гривні, що на 12,32 гривні більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах товар продають за ціною від 122 до майже 129 гривень.

Молода капуста також подорожчала. Середній показник становить 28,85 гривні за кілограм, тоді як у середині червня він був нижчим майже на 7 гривень. Водночас залежно від магазину різниця залишається суттєвою — від 24,89 до 40,50 гривні.

Експерти зазначають, що Подорожчання продуктів у Запоріжжі формується під впливом сезонних чинників, зміни обсягів постачання, логістичних витрат та цінової політики окремих торговельних мереж. Саме тому однакові товари можуть мати помітно різну вартість навіть в межах одного міста.

Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів перед придбанням основних продуктів, адже це дозволяє суттєво заощадити під час щоденних покупок.

Економісти рекомендують споживачам стежити за змінами цін, адже окремі категорії товарів можуть дорожчати й надалі.

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