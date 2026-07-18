Прибавка к пенсии в Днепропетровской области может быть назначена отдельным категориям граждан.

Прибавка к пенсии в Днепропетровской области предусмотрена для отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед государством, а также для членов их семей в определенных законом случаях, сообщает Politeka.net.

Выплату назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она начисляется дополнительно к основному пенсионному обеспечению после подтверждения права и предоставления необходимых документов.

Получать такую ​​доплату могут Герои Украины, кавалеры государственных наград, ветераны войны, отмеченные за личное мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званием «заслуженный», многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, а также борцы за независимость.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Прибавка к пенсии в Днепропетровской области устанавливается в процентах от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. Ее размер зависит от категории получателя и может составлять от 23 до 40%. Для борцов за независимость Украины действует отдельный порядок расчета. После ежегодной индексации с 1 марта 2026 г. такая выплата составляет 5667,51 гривны.

Обратиться за назначением можно сразу же после возникновения соответствующего права. Если документы представлены не позднее 12 месяцев, средства начислят с даты его приобретения. Заявление разрешено подать лично, в электронном формате или почтовым отправлением.

В случае недостатка отдельных подтверждений Пенсионный фонд уведомляет заявителя о перечне документов, которые нужно донести. Если это сделать в течение трех месяцев после сообщения, начальная дата обращения будет сохранена.

Законодательство также предусматривает поддержку для нетрудоспособных родственников умершего, имевшего право на такую ​​доплату. В зависимости от количества членов семьи, им могут установить 70% или 90% от соответствующей суммы.

Специалисты напоминают, что после увеличения прожиточного минимума перерасчет производится автоматически. Это позволяет поддерживать текущий размер доплаты без повторного оформления заявления.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.