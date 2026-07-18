Надбавка до пенсії в Дніпропетровській області може бути призначена окремим категоріям громадян.

Надбавка до пенсії в Дніпропетровській області передбачена для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед державою, а також для членів їхніх сімей у визначених законом випадках, повідомляє Politeka.net.

Виплату призначають відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вона нараховується додатково до основного пенсійного забезпечення після підтвердження права та подання необхідних документів.

Отримувати таку доплату можуть Герої України, кавалери державних нагород, ветерани війни, які були відзначені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, а також борці за незалежність України у ХХ столітті, реабілітовані відповідно до законодавства.

Інформацію про це надає ПФУ.

Надбавка до пенсії в Дніпропетровській області встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Її розмір залежить від категорії отримувача й може становити від 23% до 40%. Для борців за незалежність України діє окремий порядок розрахунку. Після щорічної індексації з 1 березня 2026 року така виплата становить 5667,51 гривні.

Звернутися за призначенням можна одразу після виникнення відповідного права. Якщо документи подані не пізніше ніж через 12 місяців, кошти нарахують із дати його набуття. Заяву дозволено подати особисто, в електронному форматі або поштовим відправленням.

У разі нестачі окремих підтверджень Пенсійний фонд повідомляє заявника про перелік документів, які потрібно донести. Якщо це зробити протягом трьох місяців після повідомлення, початкову дату звернення буде збережено.

Законодавство також передбачає підтримку для непрацездатних родичів померлого, який мав право на таку доплату. Залежно від кількості членів сім'ї їм можуть встановити 70% або 90% від відповідної суми.

Фахівці нагадують, що після збільшення прожиткового мінімуму перерахунок здійснюється автоматично. Це дозволяє підтримувати актуальний розмір доплати без повторного оформлення заяви.

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