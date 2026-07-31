Прогноз погоды в Днепре на август помогает жителям строить свои планы в соответствии с условиями.

Прогноз погоды в Днепре на август свидетельствует, что в последний месяц лета принесет преимущественно жаркие дни, переменную облачность и небольшое количество осадков, пишет Politeka.net.

По предварительным оценкам синоптиков, дневная температура большую часть времени будет держать около отметки +30 градусов, тогда как в темный период суток воздух постепенно станет свежее.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Первые десять дней месяца обещают быть самыми жаркими. С 1 по 10 августа термометры будут показывать от +30 до +32 градусов днем, а после заката – около +18…+19. В этот промежуток существенных осадков не прогнозируют, а небо будет преимущественно ясным или с незначительной облачностью.

С середины августа погодные условия начнут меняться. Максимальные показатели постепенно снизятся до +28…+32 градусов. Отдельные дни, в том числе 11, 12, 15 и 20 августа, ожидаются более пасмурными. Именно 20 числа возможен кратковременный дождь, при этом днем ​​прогнозируется около +28, а ночью — примерно +16 градусов.

По предварительным данным, завершение лета тоже будет комфортным. С 21 по 31 августа дневные значения составят +26…+29 градусов, в то время как ночные будут колебаться в пределах +15…+16. Значительных изменений атмосферных условий в этот период не предполагается.

Синоптики отмечают, что прогноз погоды в Днепре на август в целом благоприятный для отдыха, путешествий и времяпрепровождения на открытом воздухе. Лишь в отдельные дни следует учитывать вероятность кратковременных осадков и традиционное для лета повышение температуры в послеобеденные часы.

Последний день лета, по предварительным расчетам, пройдет без дождя с переменной облачностью и комфортной температурой около +27 градусов, что станет спокойным завершением летнего сезона.

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