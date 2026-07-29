Подорожание продуктов в Кировоградской области стало особенно ощутимым для жителей.

Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается, пишет Politeka.net.

По итогам последнего месяца выросли средние цены на манную крупу, куриное филе и премиальные апельсины. Самый большой прирост зафиксирован в категории мясной продукции.

По данным мониторинга, упаковка манной крупы «Хуторок» весом 800 грамм сейчас стоит в среднем 40,25 гривны. В конце июня средний показатель составил 36,75 гривны, поэтому повышение составило 3,5 гривны. В торговых сетях стоимость отличается: в Novus товар продают за 36,99 грн, тогда как в Megamarket — за 43,50 грн.

Удорожание продуктов в Кировоградской области особенно ощутимо на рынке курятины. Средняя цена филе «Наша Ряба» достигла 279,38 гривны за килограмм, что на 17,48 гривни больше месяца назад. Самая низкая стоимость предлагает Novus - 249 гривен, в Auchan килограмм стоит 269 гривен, у Metro - 273 гривны, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket - 326,50 гривны.

Заметно изменилась и ситуация с импортными фруктами. Средняя цена премиальных апельсинов выросла до 76,45 гривен за килограмм. В конце июня этот показатель составил 61,55 гривны, так что за месяц стоимость поднялась на 14,90 гривны. В разных сетях разница также остается значительной: от 67,90 грн у Auchan до 84,99 грн у Novus.

Эксперты объясняют колебания стоимости сезонными факторами, изменением закупочных цен, логистическими затратами и особенностями снабжения отдельных категорий товаров. На импортные фрукты оказывают дополнительное влияние транспортные расходы и курс внешних закупок.

Специалисты рекомендуют покупателям регулярно сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь разница между магазинами может составлять десятки гривен. Это позволяет сэкономить при ежедневных покупках без потери качества выбранной продукции.

Источник: Минфин

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