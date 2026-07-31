Все графики отключения света в Черниговской области на август носят плановый характер и направлены на повышение надежности электросетей.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся в Черниговской области на август, пишет издание Politeka.net.

В Черниговской области рекомендуют заранее подготовиться к периодам отсутствия света: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть графики отключений при планировании работы бытовой техники, дистанционной работы и повседневных дел. Список адресов или время проведения работ может меняться в зависимости от производственной необходимости, поэтому актуальную информацию следует регулярно проверять на официальных ресурсах.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 1 августа плановые отключения будут продолжаться в городе Остер. Ограничения будут действовать с 09:00 до 19:00. В этот период специалисты будут выполнять комплекс ремонтных работ, из-за чего электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов по следующим адресам:

А.О. Грановського — 39, 55

Б. Хмельныцького — 88, 91–112, 114, 116, 118, 120, 122, 124

Героив 66-и брыгады — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10–29, 29А, 31, 32А

Зайцева — 127Б, 127В, 136А, 152

Соломии Крушельныцькои — 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98А, 100, 104, 106, 108, 108А, 110

Ярослава Мудрого — 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 123А, 125, 127А, 128, 128А, 129, 131–172, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 184

02.08.2026, масштабные плановые работы будут проходить в населенном пункте Корюкивка. Обесточивание продлится с 09:00 до 19:00. На время ремонта без электроэнергии на время останутся отдельные потребители на улицах:

Библиотечна — 1–18, 17А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 38, 4А

пров. Библиотечный — 3, 5А, 6, 12А, 17

Вышнева — 1–18, 12А, 16А, 20, 4/2

Вокзальна — 112

пров. Вокзальный — 5

Вячеслава Чорновола — 1, 3–26, 26/1

Гетьмана Полуботка — 1, 3–15, 17, 19/1, 19/2

Гоголя — 1–22, 26, 28

Дачна — 1–31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 6А, 9А, 102, 125

пров. Дачный — 2, 4, 6, 8/1, 10, 12, 14

Дудко — 37, 41, 43, 45, 47–58, 58А, 60–68, 64/1, 64/7, 64/8, 64А, 70, 72–90, 93, 93А, 94–98, 100, 102–107, 107А, 110, 111, 113, 114, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 51А

Зелена — 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Калынова — 1–18

Лугова — 1–8, 4А, 5А

Малынова — 1–26, 12А, 19А

Мырна — 1, 2, 4, 6, 8–10, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18–21, 3Б

Набережна — 2, 2Б, 6–28, 9А, 24А

Нова — 1–8, 2А, 2В, 2Д, 10, 12–21, 23, 25, 27, 29, 3Б, 4А, 5А, 6А

Партызанська — 1–26, 15А, 17А

Писчана — 1, 3, 5

Свободы — 1–14, 1А, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 41, 41А, 43, 4А, 5А, 8А

Соборна — 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 190А, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227А, 229, 231, 233, 235, 235А, 237, 239, 241

04.08.2026, ремонтные бригады будут работать в Бобровыця. Плановые отключения электроэнергии запланированы с 08:00 до 19:00. Временные ограничения коснутся отдельных домов на улицах:

Героив Крут — 1, 2, 3, 4

Катерынычив — 157, 159, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 192, 194, 196, 198, 200

М. Мольченка — 1/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 75

М. Ярошевськои — 12, 12А, 14, 22, 24, 26, 34, 43, 45, 45А, 47, 51, 53, 55–57, 59, 61, 63, 63А, 65, 69, 71–107, 109

Нова — 1–19, 2А, 2Б, 17А

Слобожанська — 63, 65, 69, 69А, 71, 71А

Кроме того, 06.08.2026 профилактические работы продолжатся в селе Евмынка. Отключение света будет продолжаться с 09:00 до 18:00. В настоящее время без электроснабжения останутся отдельные дома на улице:

Перемогы — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56.



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