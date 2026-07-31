С августа Киевстар в Винницкой области будет в центре внимания всех жителей.

С августа оператор Киевстар начинает в Винницкой области новый этап модернизации сети с переходом от технологии 3G к современному стандарту 4G, пишет Politeka.net.

Обновление стартует 4 августа 2026 и охватит отдельные населенные пункты пяти областей Украины. После завершения работ высвободившиеся частоты будут использоваться для развития сети четвертого поколения, что должно улучшить скорость мобильного интернета и качество связи.

Информацию об этом предоставляет сама компания .

На территории Винницкой области изменения коснутся Казатина, а также Гайсинского, Жмеринского, Тульчинского и Хмельницкого районов. Аналогичную модернизацию проведут в части Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Переход на 4G соответствует международной практике, уже используемой ведущими операторами связи. Отказ от устаревшей технологии позволяет более эффективно использовать радиочастотный ресурс и обеспечивать более стабильное соединение.

С августа Киевстар в Винницкой области будет в центре внимания пользователей, ведь после модернизации отдельным абонентам необходимо проверить совместимость устройств с новым стандартом.

Компания советует убедиться, что телефон поддерживает работу в сети 4G. Если SIM-карта не соответствует техническим требованиям, ее можно обменять на USIM в фирменных магазинах оператора без изменения номера.

Для стабильной работы голосовой связи также рекомендуется активировать автоматический выбор сети и, по возможности, включить технологию VoLTE. Это поможет обеспечить лучшее качество вызовов после завершения обновления.

В компании отмечают, что модернизация инфраструктуры является частью долгосрочной программы развития сети. Ожидается, что переход на 4G обеспечит абонентам более быстрый мобильный интернет и более комфортное пользование цифровыми сервисами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Винницкой области: что происходит на рынке.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как искать для себя дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о ключевых изменениях в транспорте.