Подорожчання продуктів у Кіровоградській області залишається помітною тенденцією на споживчому ринку, адже за останній місяць змінилися ціни одразу на кілька популярних товарів, пише Politeka.net.

Найбільше зростання зафіксували серед фруктів, тоді як м'ясна продукція та бакалія продемонстрували більш помірну динаміку.

Згідно з даними моніторингу торговельних мереж, середня вартість преміальних апельсинів досягла 77,55 грн за кілограм. Наприкінці червня показник становив 61,55 грн, тож різниця за місяць склала 16 грн. В окремих супермаркетах ціни суттєво відрізняються: в Auchan кілограм коштує 70,10 грн, тоді як у Novus — 84,99 грн.

Менш помітне підвищення відбулося у сегменті м'ясної продукції. Середня ціна свинячих ребер наразі становить 231,47 грн за кілограм, що на 1,83 грн більше порівняно з кінцем червня. Найдоступнішу пропозицію пропонує Auchan — 215,90 грн, тоді як у Megamarket і Novus вартість наближається до 240 грн.

Незначне коригування також зафіксували у категорії бакалії. Манна крупа «Хуторок» у фасуванні 800 грамів у середньому продається по 40,25 грн. За останній місяць показник зріс на 3,50 грн. При цьому у Novus товар коштує 36,99 грн, а в Megamarket — 43,50 грн.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Кіровоградській області формується під впливом кількох чинників. На рівень цін впливають сезонні зміни, закупівельна вартість, логістичні витрати та цінова політика окремих торговельних мереж. Саме тому різниця між супермаркетами на однакові товари може бути досить відчутною.

Аналітики рекомендують покупцям регулярно порівнювати пропозиції різних магазинів і звертати увагу на акційні знижки, адже це дозволяє суттєво скоротити витрати навіть за умов поступового зростання вартості продовольчих товарів.

Джерело: Мінфін

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