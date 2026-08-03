Подорожание продуктов в Запорожье остается заметной тенденцией в начале августа, пишет Politeka.net.

Обновленный мониторинг стоимости продовольственных товаров свидетельствует о росте цен в нескольких популярных категориях, хотя масштабы изменений существенно отличаются.

Наибольший прирост зафиксирован среди молочной продукции. Масло «Крестьянское» 72,5% в фасовке 200 грамм теперь стоит в среднем 126,33 грн. За месяц показатель вырос на 7,24 грн. В разных торговых сетях цена варьируется от 122 до 133 грн, что дает покупателям возможность выбирать более выгодные предложения.

Умеренное повышение наблюдается и на овощном рынке. Синий лук продается в среднем по 77,52 грн за килограмм, что на 5,02 грн больше по сравнению с началом июля. В то же время в супермаркетах ее можно приобрести по цене от 74,99 до 82,16 грн в зависимости от сети.

Менее заметной оказалась динамика в мясном сегменте. Средняя стоимость свиных ребер составляет 231,47 грн за килограмм, увеличившись всего на 1,83 грн. Текущие ценники колеблются от 215,90 до 239,50 грн, что показывает разницу в подходах ритейлеров к формированию стоимости.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Запорожской области происходит неравномерно. Наибольшую чувствительность к рыночным изменениям демонстрируют молочные товары и отдельные овощи, в то время как мясная продукция сохраняет относительно стабильные показатели. На ситуацию влияют сезонность, расходы по логистике, предложение производителей и маркетинговая политика торговых сетей.

Эксперты рекомендуют регулярно сравнивать цены в разных магазинах, ведь даже на одинаковые товары разница в стоимости может быть достаточно ощутимой.

Источник: Минфин

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