Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться благодаря частным инициативам и специализированным онлайн-платформам, где регулярно публикуют актуальные предложения для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Один из доступных вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно поселить женщину, имеющую статус внутренне перемещенного лица.

Предлагается отдельная комната без указанного срока проживания. Хозяин отмечает, что ищет жительницу в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек. По возможности, она может помогать с несложными домашними делами.

Дом состоит из трех комнат, одна из которых проходная. Отопление обеспечивает печь, потому запас дров необходимо заготавливать без помощи других. Санузел расположен во дворе, а приготовление пищи возможно на печи или газовом баллоне.

Дом обеспечен интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. Кроме того, на территории содержатся домашние животные. По словам владельца, в случае необходимости, он может предоставить продукты первой необходимости, а также подтвердить факт проживания для оформления официальных документов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы, постоянно обновляющие базу доступных предложений. Это позволяет быстро связаться с хозяевами, уточнить условия заселения и узнать все детали.

Специалисты рекомендуют перед переездом внимательно проверять информацию, обращать внимание на сроки проживания, перечень бытовых удобств и актуальность объявления. Из-за высокого спроса свободные места могут быть заняты за короткое время, поэтому с подачей заявки лучше не медлить.

Источник: Допомагай, Дія

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