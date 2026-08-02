Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в разных местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря инициативам собственников недвижимости, которые безвозмездно предоставляют убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

В настоящее время актуальные варианты предлагают в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе.

В Кривом Роге переселенцам готовы предоставить дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух жителей. Предпочтение планируют отдать матери с дочерью. Дом оборудован ванной, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой для комфортного проживания.

Владельцы отмечают, что не будут взимать оплату ни за проживание, ни за коммунальные расходы. В то же время просят лишь периодически помогать пожилой женщине с несложными домашними делами.

Еще одно предложение доступно в селе Вольное Самаровского района. Там можно поселиться в отдельной комнате трехкомнатного дома, снабженного газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком. Будущего жителя просят по возможности поддерживать родственницу хозяев в повседневных бытовых вопросах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают и в Днепре. Там есть отдельная комната в частном доме с базовыми удобствами и возможностью питания. Единственное условие – по предварительной договоренности помогать по хозяйству.

Специалисты советуют перед заселением внимательно уточнять все условия, в частности, продолжительность проживания, наличие необходимых бытовых выгод и возможные дополнительные требования. Поскольку список предложений регулярно обновляется, обращаться к владельцам рекомендуют как можно скорее.

Источник: Допомагай

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