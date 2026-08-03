Подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається помітною тенденцією на початку серпня, пише Politeka.net.

Оновлений моніторинг вартості продовольчих товарів свідчить про зростання цін у кількох популярних категоріях, хоча масштаби змін суттєво відрізняються.

Найбільший приріст зафіксовано серед молочної продукції. Масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 грамів тепер коштує в середньому 126,33 грн. За місяць показник зріс на 7,24 грн. У різних торговельних мережах ціна варіюється від 122 до 133 грн, що дає покупцям можливість обирати вигідніші пропозиції.

Помірне підвищення спостерігається й на овочевому ринку. Синя цибуля продається в середньому по 77,52 грн за кілограм, що на 5,02 грн більше порівняно з початком липня. Водночас у супермаркетах її можна придбати за ціною від 74,99 до 82,16 грн залежно від мережі.

Менш помітною виявилася динаміка у м’ясному сегменті. Середня вартість свинячих ребер становить 231,47 грн за кілограм, збільшившись лише на 1,83 грн. Поточні цінники коливаються від 215,90 до 239,50 грн, що демонструє різницю в підходах ритейлерів до формування вартості.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається нерівномірно. Найбільшу чутливість до ринкових змін демонструють молочні товари та окремі овочі, тоді як м’ясна продукція зберігає відносно стабільні показники. На ситуацію впливають сезонність, витрати на логістику, пропозиція виробників і маркетингова політика торговельних мереж.

Експерти рекомендують регулярно порівнювати ціни в різних магазинах, адже навіть на однакові товари різниця у вартості може бути досить відчутною.

Джерело: Мінфін

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