Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві з 1 серпня пояснюють необхідністю привести розцінки до економічно обґрунтованого рівня.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві з 1 серпня підтримали депутати Полтавської обласної ради, пише Politeka.net.

Йдеться про нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Полтававодоканал», однак остаточне запровадження ще залежить від погодження НКРЕКП.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради. За документ проголосували 63 депутати, один висловився проти, ще один утримався. Перед фінальним голосуванням підтримали пропозицію рекомендувати Полтавській ОВА разом із громадами розглянути можливість компенсацій для соціально вразливих категорій населення.

Після погодження регулятора вартість одного кубометра централізованого водопостачання становитиме 46,80 гривні з ПДВ. За водовідведення споживачі сплачуватимуть 36,91 гривні. Загальний тариф зросте до 83,71 гривні за кубометр.

Нині мешканці області платять 33,76 гривні за кубометр. Таким чином, новий розрахунок майже у два з половиною раза перевищує чинний показник.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві з 1 серпня у владі пояснюють необхідністю привести розцінки до економічно обґрунтованого рівня. Упродовж останніх років підприємство працювало в умовах стрімкого зростання витрат на електроенергію, очищення води, обслуговування обладнання та ремонт мереж.

Голова обласної ради Олександр Біленький зазначив, що рішення є вимушеним. За його словами, в Україні вже є регіони, де аналогічні зміни набули чинності раніше, а тариф Полтавщини не стане найвищим. Водночас влада планує шукати механізми підтримки людей, для яких збільшення платежів стане відчутним.

Якщо НКРЕКП погодить рішення, нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року. Перші платіжки з оновленими сумами споживачі отримають на початку вересня за використані у серпні послуги.

Контроль за виконанням рішення покладуть на профільний департамент Полтавської ОВА, керівництво «Полтававодоканалу» та постійну комісію обласної ради, яка стежитиме за обґрунтованістю розрахунків і якістю надання послуг.

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