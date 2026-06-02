Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через гуманітарні програми, які формують продовольчі набори для місцевих жителів.

Йдеться про ініціативу міжнародної організації, що передбачає формування спеціальних коробок із базовими товарами тривалого зберігання. Один такий комплект розрахований приблизно на 30 днів споживання та, за оцінками координаторів, покриває близько 60% місячної потреби дорослої людини в калоріях.

До складу допомоги входять основні позиції: борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макарони, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м’ясні й бобові консерви. Такий перелік сформовано з урахуванням тривалого зберігання та базової харчової цінності.

Організатори зазначають, що розподіл може охоплювати як усіх мешканців громади, так і окремі соціальні групи. Остаточні критерії визначаються спільно з місцевою владою та партнерами на місцях, залежно від потреб регіону.

Логістика доставки та видачі здійснюється через локальні благодійні структури, які відповідають за облік, маршрутизацію та передачу вантажів кінцевим отримувачам. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на запити громад і зменшувати затримки у постачанні.

ADRA Ukraine виступає партнером реалізації програми в регіоні. Саме через цю структуру мешканці можуть уточнювати деталі отримання допомоги та умови участі.

Для консультацій працює гаряча лінія 0800 20 13 30. Дзвінки приймаються за графіком: з понеділка по четвер — з 08:00 до 20:00, у п’ятницю — до 14:00, субота та неділя визначені як вихідні.

Таким чином, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області залишаються частиною стабільної системи підтримки, спрямованої на забезпечення базових потреб уразливих категорій населення.

Джерело: ВПП ООН

