График отключения света в неделю с 10 по 16 августа в Черниговской области поможет жителям планировать использование света.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Черниговской области на неделю с 10 по 16 августа, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 10 по 16 августа продлятся много часов подряд. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях, необходимых для повышения надежности электроснабжения и безопасной эксплуатации энергетической инфраструктуры.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 10.08.2026, ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00 в населенном пункте Бобровыця. На время их проведения без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:

Заводська — 21

Затышна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

М. Мольченка — 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120

Чернигивська — 1, 1Б, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36В, 38, 38Б, 40, 40А/1, 42, 44, 48Б

Ювилейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ярославська — 2

11.08.2026, с 08:00 до 19:00 энергетики будут работать в Борзна. Временные отключения коснутся жителей адресов:

Березнева — 3, 5, 6, 10, 12, 16

Воинив-афганцив — 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 15А, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 34, 36, 40

Воскресенська — 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 23А, 25, 27, 27А, 29, 31, 33

Воскресенськый — 1, 3, 5

Гоголя — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 33, 34

Гоголя — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 33, 34 Довженка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 41А

Козацька — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Лугова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14А

Олийныка — 1, 1А, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 24А, 26, 33, 35А, 37, 39, 39А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 96, 98, 98А, 100, 102, 106, 108, 108А, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 124Б, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 140, 142, 146, 146А, 148, 150, 152

Покровська — 47Б, 47В

Чернигивська — 28

Яблунева — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 9, 11

13.08.2026, с 09:00 до 18:00, плановые работы будут проводиться в Кулыкивка. В этот период электроэнергия будет временно отсутствовать в отдельных домах на улицах:

Артамонова — 30

Валерия Сараны — 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

Вокзальна — 1, 1А, 1Д, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12

Героив Чорнобыля — 1

Журавка — 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 1А, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158А

Мыру 2-й — 6, 10

Незалежности — 1, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 40

Нова — 17, 21, 24, 26

Партызанська — 20, 22, 22А, 23А, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Сичова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20Б

14.08.2026, ремонтные бригады будут работать в Сновську Отключения электроснабжения запланированы с 08:00 до 19:00. Без света временно останутся отдельные адреса:

2-й Зализнычный — 6

Банкова — 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Зализнычна — 4, 6, 6/2, 6В, 8, 8В, 8Д, 11, 11/3, 11А, 11В, 13/1, 15, 17, 19, 21

Незалежности — 2А.

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