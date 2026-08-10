Организационные условия выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове могут меняться.

В Харькове продолжает действовать благотворительная инициатива «Кухня Доброты», которая помогает пенсионерам и ВПЛ с бесплатными продуктами, сообщает Politeka.net.

Получить горячие блюда и другую помощь могут, в частности, переселенцы и малоимущие горожане.

Проект организует фонд «Красная Калина Харьков». Его деятельность не ограничивается одной категорией получателей. Среди тех, кому оказывают поддержку, — пациенты медицинских учреждений, воспитанники интернатов, одинокие пожилые люди, внутренне перемещенные лица и другие граждане, оказавшиеся в сложной ситуации.

Основное направление работы – приготовление полноценных обедов. Ежедневно волонтеры и повара формируют большое количество порций, после чего готовую пищу передают в определенные места, где ее могут получить люди, нуждающиеся в помощи.

Отдельно в пределах проекта работает благотворительная столовая. Здесь посетителям предлагают комплексное питание: суп или другое первое блюдо, горячее второе, салат и напиток.

Еще одно направление деятельности – выпечка. Пирожки с разными начинками передают в больницы, места жительства переселенцев и людям, не имеющим собственного жилья. Продуцию фасуют таким образом, чтобы ее удобно перевозить и хранить.

Стабильность работы кухни во многом зависит от помощи волонтеров и благотворителей. Одни подключаются непосредственно к приготовлению и раздаче пищи, другие помогают продуктами, оборудованием или средствами. Благодаря этому команда может ежедневно снабжать горячим питанием значительное количество людей.

В фонде советуют перед поездкой с помощью предварительно уточнить актуальный график, адрес пункта выдачи и правила получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. Организационные условия могут изменяться, поэтому наиболее надежным вариантом остается непосредственная связь с координаторами проекта.

Джерело: chervona-kalyna

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