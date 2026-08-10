Організаційні умови видачі безкоштовних продуктів для ВПО і пенсіонерів в Харкові можуть змінюватися.

У Харкові продовжує діяти благодійна ініціатива «Кухня Доброти», яка допомагає пенсіонерам та ВПО з безкоштовними продуктами, повідомляє Politeka.net.

Отримати гарячі страви та іншу допомогу можуть, зокрема, переселенці й малозабезпечені містяни.

Проєкт організовує фонд «Червона Калина Харків». Його діяльність не обмежується однією категорією отримувачів. Серед тих, кому надають підтримку, — пацієнти медичних установ, вихованці інтернатів, самотні літні люди, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які опинилися у складній ситуації.

Основний напрям роботи — приготування повноцінних обідів. Щодня волонтери та кухарі формують велику кількість порцій, після чого готову їжу передають до визначених місць, де її можуть отримати люди, які потребують допомоги.

Окремо в межах проєкту працює благодійна їдальня. Тут відвідувачам пропонують комплексне харчування: суп або іншу першу страву, гаряче на друге, салат і напій.

Ще один напрям діяльності — випічка. Пиріжки з різними начинками передають до лікарень, місць проживання переселенців та людям, які не мають власного житла. Продуцію фасують таким чином, щоб її було зручно перевозити та зберігати.

Стабільність роботи кухні значною мірою залежить від допомоги волонтерів і благодійників. Одні долучаються безпосередньо до приготування та роздачі їжі, інші допомагають продуктами, обладнанням або коштами. Завдяки цьому команда може щодня забезпечувати гарячим харчуванням значну кількість людей.

У фонді радять перед поїздкою за допомогою заздалегідь уточнити актуальний графік, адресу пункту видачі та правила отримання безкоштовних продуктів для ВПО і пенсіонерів в Харкові. Організаційні умови можуть змінюватися, тому найнадійнішим варіантом залишається безпосередній зв'язок із координаторами проєкту.

Джерело: chervona-kalyna

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