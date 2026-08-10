После подорожания проезда в Виннице поездки некоторых жителей будут компенсироваться за счет бюджета территориальной громады.

В Виннице с 1 августа произошло удорожание проезда, сообщает Politeka.net.

Разовая поездка теперь обходится пассажирам в 25 гривен, в то же время регулярным пользователям выгоднее пользоваться проездными.

Стоимость поездки по абонементу зависит от типа и категории пассажира. В среднем она составляет от 15 до 17 гривен, что заметно меньше цены разового билета.

Для персонализированной «Муниципальной карты винничанина» предусмотрен абонемент на 130 поездок со сроком действия 30 дней. Взрослым такой пакет стоит 1500 гривен. Для студентов и учащихся профессионально-технических заведений его стоимость составляет 750 гривен, а школьники могут приобрести его за 450 гривен.

Есть и вариант на 80 поездок. Для взрослых он стоит 1200 гривен, для студентов – 600 гривен, для школьников – 360 гривен. Те, кто пользуется транспортом особенно часто, могут выбрать месячный безлимитный абонемент за 2250 гривен.

Другая система цен предусмотрена для неперсонализированных карт. Пакет на 130 поездок стоит 1725 гривен, на 80 поездок – 1380 гривен. Безлимитный проездной на 30 дней для этой категории пассажиров обойдется в 2600 гривен.

Отдельно городские власти подчеркнули, что тарифные изменения не распространяются на льготников. Их поездки и дальше будут компенсироваться за счет бюджета территориального общества.

Кроме того, пользователи «Муниципальной карты винничанина» сохраняют право на бесплатную пересадку в течение 30 минут. Это позволяет пассажирам комбинировать маршруты без дополнительной оплаты в установленное время.

Необходимость пересмотра стоимости проезда ранее объяснялась ростом расходов транспортных предприятий. По расчетам перевозчиков, экономически обоснованный тариф должен составить 34 гривны для трамваев и троллейбусов и 41 гривну для автобусов.

Несмотря на это, в Виннице утвердили более низкие, социально ориентированные расценки. Такой подход должен позволить сохранить доступность городского транспорта для пассажиров, обеспечив средства на обслуживание подвижного состава и стабильную работу транспортной системы.

Источник: Винницкий городской совет

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