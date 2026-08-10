Размер начислений после повышения тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде будет зависеть от категории жилья и зарегистрированных жителей.

В Ужгороде с начала августа произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, новые расценки по управлению бытовыми отходами утвердил исполнительный комитет городского совета, сообщает Politeka.net.

Решение о корректировке стоимости услуги было принято 22 июля. Обновленные ставки начали применять с 1 августа 2026 г. после официального обнародования соответствующего документа.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата составляет 90,62 гривны с одного человека. По сравнению с предыдущим показателем, сумма выросла на 4,30 гривны.

Для частного сектора установлен тариф 91,57 гривны на одного жителя. В этом случае увеличение составляет 4,35 гривны.

Просмотр расценок связан прежде всего с изменением себестоимости услуги. По информации городских властей, больше всего на расходы предприятия повлияло подорожание горючего. Это напрямую сказывается на работе специальной техники, которая используется для сбора и транспортировки отходов.

Услугу в Ужгороде предоставляет ООО «АВЕ-УЖГОРОД». Предприятие обосновало необходимость пересмотра тарифов увеличением фактических затрат на обеспечение работы системы обращения с мусором.

В городском совете отмечают, что процедура повышения тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде проведена в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями. Ожидается, что новые ставки позволят компенсировать дополнительные затраты и поддерживать стабильную работу техники и персонала.

Предварительная корректировка стоимости услуг проводилась в сентябре 2025 года. С тех пор экономические условия изменились, в частности, возросли расходы на топливо и другие ресурсы, необходимые для ежедневной работы предприятия.

Так что с августа жители Ужгорода будут получать платежки уже с учетом обновленных ставок. Размер начислений зависит от категории жилья и количества зарегистрированных жильцов, для которых рассчитывается плата за услугу.

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