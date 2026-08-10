Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе стала основным направлением работы многих волонтерских центров, сообщает Politeka.

Одним из самых известных мест Благотворительный Фонд "Гостиная хата" на улице Водопроводная, 13, где ежедневно с 12:30 волонтеры организуют раздачу горячих блюд, чая и свежего хлеба.

Для получения такого вида гуманитарной помощи для пенсионеров в Одессе достаточно иметь при себе паспорт и ИНН, при этом организаторы отмечают отсутствие очередей.

Работа таких хабов продолжается непрерывно, а грузовики с поддержкой Европы прибывают в город даже ночью, чтобы уже утром люди имели доступ к вкусной еде.

Системная помощь для пенсионеров в Одессе также реализуется через Гуманитарный волонтерский центр по улице Ришельевская, 18, где продуктовые наборы и одежду выдают один раз в два месяца.

В свою очередь, БФ "Женщины Рядом" сосредоточил усилия на адресной доставке наборов для маломобильных категорий граждан, что значительно упрощает жизнь тем, кто не может самостоятельно посетить пункты выдачи.

Кроме этого, немаловажную роль играет государственная поддержка. Одесский городской совет через Департамент труда и социальной политики обеспечивает пожилых людей с низким доходом субсидиями на коммунальные услуги в размере до 50% и бесплатными обедами в ТЦСО по районам города.

Для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, если пенсия ниже прожиточного минимума, гражданам следует обращаться в ближайший ЦНАП, где специалисты помогут подготовить необходимый пакет документов для стабильной социальной поддержки.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: среди каких предложений можно выбрать.