В Киевской области в понедельник, 12 августа 2026 года, будут вновь применять локальные графики отключения света.

Графики отключения света в Киевской области на 12 августа продлятся по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

В Киевской области на 12 августа запланированы графики отключения света. В отдельных общинах специалисты будут проводить ремонтные и профилактические работы на электросетях, поэтому жителям некоторых населенных пунктов придется на несколько часов остаться без света.

Наиболее длительный период обесточивания предусмотрен в селе Вовчкив. Там электроэнергия будет отсутствовать с 08:30 до 20:00. В график попало значительное количество домов. В частности, ограничения будут касаться следующих адресов:

Героив Небеснои Сотни — 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мыру — 21, 31, 41

Польова — 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Ранкова — 1, 2, 3, 4, 7, 9

Садова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 1Б, 23, 26, 28, 3, 31, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Украинкы Леси — 1, 100, 104, 106, 108, 110, 17, 37, 39, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Шевченка Тараса — 9

Еще одно плановое отключение электроэнергии предусмотрено в селе Гатне. Здесь временные ограничения запланированы с 08:00 до 19:00. В график войдут дома по отдельным адресам:

Абрыкосова — 182, 235, 3, 33, 39, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 45Є, 45Ж, 45-З, 45И, 8-А, 8-Б

Академична — :0034, :0100, :5490, 1, 10, 11, 12, 18, 19, 1-А, 20-А, 23, 6/1, 6/3, 6/4, 6/8, 7

Амбулаторна — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13-А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34Д, 34-Е, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 5A, 6, 7А, 8, 9

Археологична — :5139, 1, 10, 11, 2, 5, 5А, 7

Б. Хмельныцького — 25, 28, 32-Б, 32В, 35/1, 35/2, 35/4, 35/5, 36, 39, 41А, 41Б, 41В, 41Г

Барвинкова — :0013, :5148, 1, 10, 10А, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г, 12, 12Г, 13-А, 13-Б, 13-В, 13Г, 14, 15, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 19/1, 19/10, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 23-В, 23-Г, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 26, 27, 29, 2-Г, 30, 31А, 31-Б, 31-В, 31-Г, 32, 34, 35, 35-А, 35-Б, 35-В, 36, 37, 37А, 39, 39А, 3А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 41/1, 41/10, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 45/1, 45/10, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 49, 5, 6/1, 6/10, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8-А, 9А, 9Б, 9В, 9Г

Берегова — 16, 2, 20

Березнева — 97В, 97Г

Бузкова — 10, 18, 20-Г, 2А, 34, 36

В. Швеця — :5744, 14А, 18Б, 18-Г, 19, 19А, 20А, 20Б, 21, 24, 24-А, 24-Б, 25, 25А, 26, 26Г, 29А, 29Б, 29В, 37В, 38, 3Б, 3-Г, 46-Б, 46-Г, 52, 8, 8-А, 9-А, 9-Б

Валовня Карпа — 1А, 1Б, 2

Вербова — 2, 5773

Гатненськый произд — 1

Гребинкы Евгена — 2/1, 2/2, 2/3

Грушева — :0312, 1, 13, 15, 19-А, 19Б, 19-В, 19-Г, 2, 23, 3-А, 3-Б, 3В, 4, 5, 5477, 5А, 6-А, 6-Б, 6В, 6Г, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8А, 8-Б, 8-В

Грушевського — /12 пр.38, 1, 11, 12, 12,14, 12,ПР.37, 12,ПР.43, 12,ПР.44, 12/40, 12/пр. 39, 13, 14, 14/44, 14/прим.40, 14А, 16, 16,ПР.38, 16ПР.37, 17, 18, 19, 1Є, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 3А, 5, 6, 7, 8

Демиивська — 2, 6

Добрый Дуб — 37

Дружбы — :5045, :5443, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33А, 33Б, 33В, 33-Г, 34, 35, 35/1, 35/2, 35А, 36, 38, 4, 44, 5, 6, 6-А, 7, 9

Жулянська — 1, 18А, 20, 20В, 20-Г, 20Д, 22, 24, 28, 28А, 31А, 32, 33/1, 33-А, 37, 39, 41, 43, 431, 45, 47

Затышна — 1, 10, 11, 12, 12-А, 14, 15, 16, 16А, 16-Б, 18, 18А, 1А, 2, 20, 3, 30, 32, 32А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9/2

Зелена — 25, 27

Зоряна — 33, 40, 41-А, 41-Б, 41-В, 41-Г, 43, 46А, 46Б, 50, 52, 54

Каштанова — 1, 27, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31

Квитнева — 5

Кыивська — :5164, :5448, 0013, 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115/2, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129А, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 138А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 1А, 1-Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 40А, 41, 42, 44, 45, 45А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56КВ.2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62/кв.1, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97-А, 98, 99, Б/Н

Кибернетычна — 49

Кленова — 124/А, 29/1, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 58Г’, 58Е, 58Є, 58Ж, 58З, 60, 61/1, 62, 66, 66А, 66Б, 66В, 67, 67А, 67Б, 70, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 80Г, 81, 82, 82А, 82Б, 82В

Козацька — 36-А

Комарова Космонавта — 1

Космонавтив — 1, 10, 12, 14, 1А, 2, 2А, 4, 5127, 6, 8

Коцюбынського — 37

Кряченка Сергия — 42, 44

Курганна — 42А

Лисна — 37, 39, 65

Лисова — :0001, 0013, 1, 10, 11, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 19А, 2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 28, 29-А, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 3А, 3Б, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 4А, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 62, 66, 7, 70, 72

Максюка Артема — 1, 10, 10А, 11, 12, 12-Б, 13, 14, 14/4, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41А, 43, 45, 47, 47А, 49, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 51, 51А, 55, 5А, 6, 7, 8, 9

Марченка — 3, 5

Мельныченка Сергия — 3А

Мыру — 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Молодижна — :5512, 1, 10, 100, 1А, 20, 21, 22, 25, 33А, 34, 35, 39, 45, 45А, 47, 48/1, 48/10, 48/11, 48/13, 48/15, 48/16, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 5, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/7, 5065, 51-Б, 51-В, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 53, 55, 57/1, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/2, 57/20, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 77, 77/1, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9

Музейна — /24/8, /24/9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 26, 26-Б, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 7, 8

Незалежна — 1-В

Нова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 28, 2А, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Озерна — :0072, :5031, :5060, :5465, :1; 10; 12; 13; 14; 14А; 16; 2; 21; 22; 22А; 23; 24; 26; 3; 35/1; 3А; 4; 45; 46; 5008; 54; 54/1; 54/2; 54/3; 54/4; 54/5; 54/6; 54/7; 54/8; 54/9; 56; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 56/5; 56/6; 56/7; 56/8; 56/9; 58; 58А; 6; 60А; 60Б; 62А/:0064; 73; 73/1; 73/2; 73/3; 73/4; 73/5; 73/6; 73/7; 73/8; 74; 74Б; 75А; 75Б; 75-Г; 75Д; 76; 76А; 76Б; 76В; 76Г; 8; 83Б; 85А; 85Б; 85В; 85Г; 87; 9; 95; 97-А; 97Б

Охинькивська — :0357, :5638, :5687, 1, 18

Перемогы — 1, 10, 10БКВ1, 10В, 10Г, 10-Г/1, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 36/38, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 5, 50, 52, 56, 56А, 58, 58-А, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9

Перспектывна — 2

Пидлисна — 1, 11, 17, 19, 19-А, 21, 23, 27, 45, 47, 5025, 5087, 5090, 63, 65, 65А, 79, 81, 91, 93, 95, 97, 99

Покровська — 1, 11, 13А, 14, 16, 18, 19, 1А, 2, 2/1, 2/1,2/2,2А, 2/1,94, 2/1,95, 2/1,П.97, 2/1,ПР.96, 2/1/пр. 98, 2/2, 2/4, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 2А, 2-А, 2А,ПР.94, 2А,ПР.95, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Польова — :0030, :0033, :0034, :5090, :5093, 0032, 1, 10, 12, 13, 13/1, 13/10, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 14, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 4, 40, 48, 5, 6, 6Б, 7, 8, 8-А, 9

Прыкордонна — 120, 136

Пшенычна — 16, 18, 22, 4, 6/2, 6/3

Садова — 13А, 5005, 8/2

Салютна — :0136, :5266, :5592, :5640, :5641, 106, 11, 118, 12, 13, 14, 149, 14А, 14В, 17, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 27, 28, 3, 35, 39, 3-А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Свободы — 0027, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/10, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16, 16/1, 17, 18, 19, 1А, 2, 2/А, 20, 21, 22, 23, 23Б, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 32-А, 32-Б, 32-В, 32-Г, 32-Д, 32-Е, 33, 33А, 34, 34/А, 34Г, 35, 3А, 4, 5, 6, 7, 9

Святопетровського — :0067, :5055, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 19, 19А, 1-А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29А, 2А, 2Б, 2-Б, 3, 30, 31, 32, 34, 34А, 34В, 34Г, 34Д, 34Е, 34Є, 35, 37, 37-А, 3-Р, 3С, 4, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 4А, 5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 51, 521, 522, 523, 524, 53, 55, 57, 59, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 9

Сымоненка — :0121, 0119, 0120, 46, 48, 56/5, 56/6, 56/8

Сымоненко — :0047, :0048, 100, 35, 39, 39А, 5, 52, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7

Сіирка — 10, 15А, 29

Соболивська — 2, 20, 21, 4

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 6

Степова — :0335, :0349, 12, 25, 4, 6, 7

Теремська — 2, 21, 30А, 32, 36

Украинкы Леси — 21, 2А

Украинського козацтва — 21А, 22А, 23, 46, 46А, 9

Франка — 1, 10, 11, 11Б, 12, 14, 16, 2, 212, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Чумацька — 1, 10А, 10Б, 10В, 14, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3А, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5673, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8А, 8Б, 8В

Швеця — 10, 10-А, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 18А, 18-В, 20-В, 20-Г, 24В, 26-Б, 26-В, 2В, 32, 35-А, 35-Б, 35-В, 35-Г, 37-А, 37-Б, 3А, 3-В, 44А, 46-А, 46-В, 48, 9В, 9Г

Шевченка — :5040, 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 25А, 26А, 27, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 44В, 44-Г, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 6, 7, 8, 9

Шкильна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15А, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27/2, 27А, 28, 29, 2Б, 2В, 2Г, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37/2, 38/1, 38Б, 38Б/2, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44/к.н.:5450, 44А/:5452, 44Б, 44В, 45, 46, 47А, 49, 4Б, 5, 50, 51, 51А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9

Шляхова — 11, 17, 23, 31, 34, 36, 4, 6, 7

Юности — :0219, 1, 10, 11А, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 16-А, 16-Б, 16В, 16-Г, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 18А, 18-Б, 18-В, 18Г, 1А, 20, 22, 23, 26-А, 26-Б, 26-В, 26-Г, 28, 2А, 2-Б, 2В, 2-Г, 3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 36, 4, 44, 44-А, 44-Б, 46, 48, 4-А, 4Б, 4В, 50, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6А/1, 6-В, 7, 7А

Юрия Прохоренка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2-В/2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35-А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 9

Яблунева — 1/6, 12, 12А, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 19, 2, 21, 8, 9

Ягидна — 10, 23, 27, 29, 33

Ярова — 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А.

Источник: Переяславська територіальна громада.

Источник: Гатненська територіальна громада.

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