Графики отключения света в Черниговской области на 12 августа продлятся много часов подряд.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Черниговской области на 12 августа, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 12 августа вводятся из-за плановых и профилактических работ. Перед началом работ рекомендуется зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также планировать использование электроприборов.

По информации АО «Черниговоблэнерго», самый большой перечень адресов приходится на Сновськ. Здесь электроснабжение по определенным адресам будет ограничено 12 августа с 08:00 до 19:00. В список вошли следующие улицы и дома:

2-й Зализнычный — 6.

Архитектурна — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 24а, 28а, 28Б.

Банкова — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 5а, 7а, 8а.

Весела — 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 49а, 51а, 55а, 63а.

Зализнычна — 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 6в, 8в, 8д, 11/3, 11а, 11в, 13/1, 6/2.

Зелена — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 21–50, 52, 51а.

Корольова — 1б, 1в, 1г.

Леонида Каденюка — 70, 72–90, 92, 94, 96, 98, 100.

Лисна — 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

Незалежности — 2А, 108, 110, 89а.

Партызанська — 83а.

Покровська — 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

Соборна — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 36, 38, 40.

Сонячна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22.

Украинська — 10.

Франка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 11а, 17а, 19а, 21а, 41а, 41б, 43а.

Шырока — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 17/1, 17/2.

Шкильный — 2, 4.

Еще один населенный пункт, где 12 августа запланировано ограничение электроснабжения, – Туманська Гута. Здесь электроэнергию по определенным адресам планируют отключить с 09:30 до 18:00.

Центральна - 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44.

В населенном пункте Носивка ограничения электроснабжения также запланированы 12 августа с 08:00 до 19:00. В список попало значительное количество адресов в разных частях города:

1-й Зеленый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

2-й Зеленый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А.

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297/1, 297, 297/2.

Антона Красевыча — 1–7, 9–19, 21–31, 35, 39, 41, 43, 45, 47.

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2.

Виктора Назарчука — 1–11, 14–31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А.

Гетьмана Полуботка — 1–11, 13–17, 19, 21, 23, 2а.

Гребинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14.

Дружбы — 1–13, 15–21, 23–25.

Заводська — 1, 3–22, 1Б, 2г, 2К, 24.

Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б.

Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12.

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11–17, 19–33, 36, 38–40, 42, 44–46, 49–75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98.

Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33.

Кыивська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а.

Кикоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а.

Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14–19, 21, 23–25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б.

Козацькый — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а.

Космичный — 2.

Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44.

Коцюбынського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1.

Кочергы — 15, 16, 18.

Леси Украинкы — 1–37, 4а, 7а, 9а.

Ливобережна — 1, 2, 3, 6–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а.

Лизы Матийко — 1, 4–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1.

Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16.

Малоносивська — 1–7, 11–18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А.

Мыхайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б.

Озерна — 2, 3, 5, 6.

Олексия Довбуша — 3–21, 23–26, 29.

Павла Скоропадського — 2, 10, 12–21, 23–25, 27–38, 40, 41, 43, 45, 31а.

Пивденна — 1, 2, 4, 5, 7–12, 14–17, 19–23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а.

Поливка — 109, 111, 117, 118, 120–123а, 125–129, 131–138, 140, 141.

Прывитна — 3–11, 13–18, 1А, 20–23, 25–30, 32, 24а.

Произджый — 2, 4, 10, 2а.

Произжа — 1, 5–9, 11–15, 17–25, 27, 28, 1а, 12а, 12б, 26а, 28а.

Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Свитанковый — 2, 4–13, 15–17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а.

Сергия Кыяныци — 1–9, 11–15, 17–30, 32, 34, 36.

Соборносты — 1–27, 1а, 29–33, 36–42, 44–46, 48, 6а, 14А, 19а.

Соловина — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16–23, 25, 27.

Стадионна — 1–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Степанивська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Украинська — 1–14, 17.

Феодосия Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А.

Флотська — 14, 16.

Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а.

Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1.

Чернигивська — 1–29, 31, 33, 21а, 31а.

Шаулы — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23–29, 2а, 31, 33, 34, 36–49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

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