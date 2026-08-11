Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 августа не ожидается дождь.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 августа показывает преимущественно сухой период без существенных осадков, пишет Politeka.net.

На старте недели будет до +27°C, а ближе к завершению жара усилится до +33°C.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

В среду, 12 августа, ночью ожидается около +25…+27°C. Днем воздух прогреется до +27°C. Утро будет ясным, но после обеда небо затянут облака. Дождя не предполагается.

Четверг, 13 августа, пройдет без осадков. Температура ночью будет +17°C, утром - около +17°C, а днем ​​- до +24°C. Небо будет ясным в течение суток.

В пятницу, 14 августа, ночью будет около +16°C, днем ​​- до +23°C. Первая половина дня ожидается безоблачной, после обеда будет облачно. Осадки маловероятны.

Суббота, 15 августа, принесет до +24°C днем. Утром и вечером сохранится ясная погода, днем ​​возможен дождь. Температура ночью опустится до +16°C.

В воскресенье, 16 августа, станет теплее. Ночью прогнозируют +18°C, утром - +20°C, после обеда - до +27°C. В течение дня ожидается ясное небо и отсутствие осадков.

Понедельник, 17 августа, станет одним из самых теплых дней периода. Ночью будет около +17°C, утром - +24°C, а днем ​​температура поднимется до +31°C. Погода будет оставаться ясной.

Самый высокий показатель ожидается во вторник, 18 августа. После +19°C ночью и +25°C утром столбики термометров покажут до +33°C. Весь день прогнозируется ясное небо без осадков.

Следовательно, неделя в регионе пройдет преимущественно сухо. После умеренного тепла в начале периода температура будет постепенно расти, достигнув максимума 18 августа.

В целом прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 августа не предполагает значительных осадков, в то же время в конце периода следует ожидать возвращения летнего зноя.

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