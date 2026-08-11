Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 августа отмечает преимущественно сухие условия и постепенное усиление жары.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 августа предполагает преимущественно сухие и ясные дни, пишет Politeka.net.

В начале периода температура будет умеренной, однако ближе к завершению недели воздух прогреется до +32°C.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

В среду, 12 августа, ночью ожидается около +21…+23°C, днем ​​столбики термометров поднимутся до +25°C. Утром возможен небольшой дождь, после чего небо прояснится. Вероятность осадков в дневные часы не превысит 2%.

Четверг, 13 августа, будет прохладнее. Температура ночью составит около +15°C, утром - +18°C, а днем ​​- до +23°C. Во второй половине дня облачность усилится, однако, существенных осадков синоптические данные не прогнозируют.

В пятницу, 14 августа, город ожидает ясный день. Утром будет около +17°C, после обеда - около +21°C. Ночью снизится до +13°C.

Суббота, 15 августа, также пройдет без дождя. Ночью температура опустится до +13°C, днем ​​воздух прогреется до +24°C. В течение суток небо будет практически безоблачным.

В воскресенье, 16 августа, станет теплее. После ночных +16°C температура днем ​​поднимется до +29°C. Утром и вечером будут ясными, в то время как днем ​​возможна облачность. Осадков не ожидается.

В начале новой рабочей недели жара усилится. В понедельник, 17 августа, после +16°C ночью воздух прогреется до +31°C. В течение суток сохранится ясная погода, вероятность осадков будет минимальной.

Самым жарким днем ​​прогнозируемого периода станет вторник, 18 августа. Утром температура составит около +24°C, а днем ​​достигнет +32°C. Вечером ожидается около +25°C. День пройдет в основном ясно, хотя к вечеру вероятность осадков возрастет до 8%.

Таким образом, погодная картина в Харькове будет меняться от умеренного тепла до летнего зноя. Самые высокие показатели придутся на 17-18 августа, когда температура днем ​​превысит +30°C.

Для жителей региона это означает сухой период с повышением температуры. По приведенным данным, существенных осадков в течение большинства дней не предполагается.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 августа отмечает преимущественно сухие условия и постепенное усиление жары.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харьковской области: где готовы платить зарплату от 27 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Прибавка к пенсии в Харьковской области: кто и сколько может получить.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Харьковской области: сколько именно придется платить.