Составлены плановые графики отключения света, которые продлятся в Полтавской области на 12 и 13 августа.

В Полтавской области 12 и 13 августа 2026 запланированы дополнительные графики отключения света на многие часы подряд, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 12 и 13 августа связаны с проведением необходимых работ на электросетях, поэтому попавшим в соответствующий перечень жителям населенных пунктов следует заранее учесть указанные часы.

В среду, 12 августа, временные ограничения на электроснабжение запланированы с 08:00 до 17:00. В селе Забридкы без электроэнергии в течение указанного периода могут остаться потребители по следующим адресам:

Озерна — 1, 2, 4.

Польова — 1, 3, 5.

Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29.

пров. Федирцивськый — 1, 2, 3, 5.

Овксентия Бужынського — 2Г.

В поселке Нови Санжары электроснабжение также планируют ограничить с 08:00 до 17:00. В список адресов вошли:

Дубинина — 2, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10, 12, 14, 16.

Заричанська — 20.

пров. Илли Пысаренка — 1, 3, 4.

Ляли Убыйвовк — 1А, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

пров. Ляли Убыйвовк — 2, 2А, 4, 6.

пров. Мусия Кононенка — 1, 4, 4А.

Надии — 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Н. Курченко — 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

В четверг, 13 августа, работы на электросетях продолжатся уже по другим адресам Полтавской области. В Харсиках электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 16:30. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Гудымивка — 33, 35, 36, 40.

Загора — 2А, 3Б.

Полона — 10, 19.

В селе Постав-Мука временное обесточивание запланировано с 08:30 до 16:30. В список попали дома на двух улицах.

Будивська — 37, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 59А, 60, 61.

Пидгирська — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 13, 16, 18.

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

Источник: Чернухинская территориальная община

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