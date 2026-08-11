Жители Кировоградской области призывают заранее ознакомиться с графиками отключения света на 12 августа.

Графики отключения света в Кировоградской области на 12 августа продлятся много часов из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 12 августа будут проводиться в нескольких населенных пунктах, а продолжительность обесточивания будет зависеть от конкретного участка электросети. Жителям попавших в перечень домов следует заранее учесть график, зарядить мобильные телефоны и павербанки, а также спланировать использование бытовой техники.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», в селе Биркы электроснабжение планируют ограничить с 09:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Сергия Горбатенка — 1, 10, 13, 15, 18, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 5А, 6, 7, 8, 9.

Леси Украинкы — 1, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129, 13–16, 19, 1А, 2, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35–37, 39, 4, 42–46, 48, 52, 54–56, 6, 61, 63–65, 71, 76–78, 7А, 80, 81, 83–86, 88, 89, 9, 90, 91, 93, 96, 98, 99.

Дружбы — 1, 11, 12, 20, 3, 4, 5, 8, 9.

Калыновый — 1, 11, 2, 3, 5, 7.

Пидлисна — 10–14, 18, 19, 2, 21, 22, 27, 27А, 28–35, 37, 38, 38А, 39, 3А, 4, 40–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96.

Центральна — 1, 10–13, 15–19, 1А, 2, 20–24, 26–30, 32–34, 36–41, 43, 44, 46–48, 5, 53, 55–59, 6, 60–66, 7, 70, 71, 73, 8, 89, 9.

Тараса Шевченка — 1, 10–12, 14, 15, 17–19, 2, 21–27, 29–32, 34, 36–41, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 52–56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 9.

Набережна — 10, 11, 12, 16, 2.

Андрия Зиновева — 1, 10–19, 2, 20–29, 3, 31–40, 42, 44, 5–9.

Мыколаїивська — 1, 10, 10А, 12–17, 19, 2, 20–26А, 28, 3, 30, 34–37, 3А, 3Б, 4, 45–47, 4А, 4В, 50, 51, 6, 7, 7Б, 8, 8А.

В селе Выщи Верещакы электроэнергию планируют отключить с 09:00 до 18:00. Электричество будут выключать по следующим адресам:

пров. Перемогы — 1, 15, 3, 4, 6, 8.

Перемогы — 32, 34, 55, 57.

В населенном пункте Олександривка обесточение будет продолжаться дольше, чем в первом временном промежутке - с 09:00 до 18:00. Кроме ранее указанной Береговой, в график попали еще две локации.

Берегова — 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 5, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9

пров. Хутирськый — 10, 11, 12, 13, 15, 17, 1А, 2, 2 А, 3, 5, 7, 8, 9

Хутирська — 1, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120А, 122, 122 А, 126 А, 128, 130, 132, 138, 14, 14 А, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96

В населенном пункте Дериивка электроснабжение будет ограничено с 09:00 до 18:00. Работы коснутся нескольких улиц:

Травнева — 10, 12–15, 17, 3, 4, 4А, 6, 8, 9.

Слызькоуха — 10–19, 4–8.

Нагирна — 1, 4.

Еруха — 1-ж, 10, 10А, 12–16, 18, 19, 1А, 20, 20-А, 22, 23, 26, 3, 31, 31А, 33–35, 38, 39, 41, 4А, 5–9.

пров. Кодака — 10, 12, 12А, 4, 5А, 6–9.

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